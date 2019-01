Cronaca Furbetti del cartellino – La Regione Sicilia ne licenzia 5 di

Dopo che, il Tribunale di Palermo, ha trasmesso gli atti dell’inchiesta avviata a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza il 27 Novembre scorso, presso l’Assessorato alla salute della Regione Sicilia, la Commissione Disciplinare ha deciso di licenziare i 5 dipendenti accusati di assenteismo; altri 16 rischiano la sospensione dal servizio senza stipendio per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi. I dipendenti dell’assessorato furono sorpresi in flagrante, durante l’orario di lavoro, fuori dagli uffici, mentre prendevano il caffè o facevano la spesa, pur risultando regolarmente in servizio. Ad aver perso il posto di lavoro sono tre portieri, un commesso e un collaboratore amministrativo.