Cronaca Giro di Sicilia – Domani scuole chiuse e problemi con la viabilità

MESSINA – In occasione del passaggio della tappa del Giro di Sicilia 2019, il sindaco ha disposto per domani Mercoledì 3 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate, presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e agevolare maggiormente le condizioni del traffico cittadino anche a seguito di necessarie modifiche viarie. Quella che attraverserà Messina è la prima tappa – della prestigiosa gara ciclistica riesumata dopo 42 anni -, la Catania-Milazzo di 165km si snoderà per le vie cittadine e vedrà un Gran Premio della Montagna sui colli San Rizzo.

Pertanto dalle 9 alle 16, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie La Farina (carreggiata lato valle), Campo delle Vettovaglie, L. Rizzo, Vittorio Emanuele II, viale della Libertà, viale Giostra (carreggiata centrale), Denaro, Palermo e S.S. 113. Sarà inoltre interdetto il transito veicolare dalle 13 alle 15.30, e per tutto il tempo necessario al passaggio dei ciclisti, nelle strade S.S. 114 ed ex S.S. 114, e nelle vie G. La Pira, A. Celi, Taormina, U. Bonino (carreggiata lato valle), La Farina (carreggiata lato valle), Campo delle Vettovaglie, L. Rizzo, Vittorio Emanuele II, viale della Libertà, viale Giostra, rotatoria Maestri del Lavoro, Denaro, Palermo e S.S. 113.