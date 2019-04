News Giro di Sicilia, a Palermo vittoria e maglia a Belletti di

Manuel Belletti ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Sicilia; la corsa ha avuto l’avvio in quel di Capo d’Orlando e dopo 236km è giunta a Palermo dove il romagnolo, in volata, ha avuto la meglio su Stacchiotti ed il colombiano Juan Molano. Belletti, in classifica, a pari punti con Stacchiotti, in virtù del meccanismo di aggiudicazione punti della classifica generale, domani indosserà la maglia Giallo Rossa del capolista del Giro.

Prossimo appuntamento domani con la terza tappa: Caltanissetta Ragusa di 188Km