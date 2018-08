Cronaca Matteo Salvini oggi a Messina di

MESSINA – Il Vicepremier e Ministro dell’Interno, On. Matteo Salvini, passerà la seconda parte della giornata odierna a Messina e provincia; l’inizio della sua visita è previsto per le ore 18.30 a Marisicilia, dove lo accoglieranno il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata, Giorgio Toschi, il Prefetto di Messina, Dott.ssa Carmela Librizzi, e il Sindaco di Messina, On. Cateno De Luca. Con l’occasione il Ministro incontra l’equipaggio del Pattugliatore della GdF “Monte Sperone” che a conclusione dell’operazione “Libeccio” ha sequestrato più di 20 tonnellate di hashish con l’arresto di 11 persone. La visita proseguirà poi verso Furci Siculo dove ad attenderlo ci sarà il neo Sindaco, nonchè Segretario provinciale della Lega, Matteo Francilia, con lui anche il responsabile regionale enti locali della Lega, Fabio Cantarella; a Furci è previsto un’incontro con i giornalisti. Salvini dovrebbe rimanere a Furci per la cena, lascerà la Sicilia in nottata.