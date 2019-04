News Giro di Sicilia, la seconda tappa: Capo d’Orlando-Palermo di

La seconda tappa del Giro di Sicilia vede i ciclisti partire da Capo d’Orlando per arrivare a Palermo percorrendo un tragitto di 236Km, nella parte centrale della corsa è previsto l’impegnativo Gran Premio della Montagna posto a Geraci Siculo, si prosegue poi per Petralia Sottana, per concludere con l’ultima parte della tappa con un percorso pressochè pianeggiante che porterà i corridori al traguardo di Palermo.

METEO

Capo d’Orlando (10.45 – Partenza): Piogge sparse, 17°C. Vento: moderato – 13 kmh, NNO.

Palermo (16.30 – Arrivo): Nuvoloso, 18°C. Vento: moderato – 17 kmh, NNO.