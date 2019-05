Cronaca Due maxischermi per sostenere Alberto nella finale di “Amici” di

MESSINA – Su iniziativa dell’Assessore con delega allo Spettacolo, Giuseppe Scattareggia sarà allestito sabato 25, a Piazza Duomo un maxischermo che consentirà la visione della finalissima del talk show “Amici”, cui partecipa il giovane tenore messinese Alberto Urso. All’incontro di presentazione dell’evento erano presenti anche la signora Antonella, mamma di Alberto, e una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo Gravitelli Paino, accompagnati dalla professoressa Grazia Magazzù. “L’Amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Scattareggia – è fiera delle prestazioni canore di Alberto e, interpretando il pensiero dei giovani messinesi e dell’intera cittadinanza, ha curato l’organizzazione di un maxischermo. Come già avvenuto in precedenti occasioni, per noi è un piacere partecipare alla valorizzazione dei nostri artisti messinesi. Ringrazio il mondo associazionistico, le scuole e i giovani per il loro contributo.

L’Associazione commercianti di Piazza Cairoli ha organizzato alla stessa ora un altro maxischermo per seguire Alberto, che giovedì 30 maggio sarà ospite di una festa al Centro Commerciale di Tremestieri”.