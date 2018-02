Cronaca Migranti, altri 157 sbarcati dalla Sea Watch 3 di

MESSINA – Il quarto sbarco, in ordine di tempo, dall’inizio dell’anno a Messina. In 157 sono arrivati al porto di Messina; tra i migranti, recuperati nel Canale di Sicilia dalla nave Sea Watch 3, vi sono anche delle donne in stato di gravidanza; dopo i primi controlli di rito, sono stati accompagnati nelle strutture di prima accoglienza presenti in città. Il numero complessivo, fino ad ora, degli accolti in città, dall’inizio dell’anno supera le 1000 unità.